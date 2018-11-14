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Gökkuşağı hayran bıraktı

Samsun’da kısa süreli yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı.

Samsun'da kısa süreli yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı.


Samsun şehir merkezinde yaklaşık 20 dakika süren yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı muhteşem bir görüntü oluşturdu. Samsun Valiliğinin bulunduğu binanın sağında ve solunda görünen gökkuşağı izleyenleri kendine hayran bıraktı. Yaklaşık 5 dakika boyunca belirgin bir şekilde gözüken gökkuşağı bir süre sonra kayboldu.

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