Göl’de bilim fuarı

Öğrencilerin yaptığı projelerde gündelik hayattaki birçok probleme çözüm bulma gayreti, sergilenen ürünlerde oldukça dikkat çekti. “Gözümsün” adlı projede görme engelli bireyler için hazırlanan bir yazılım ve bu yazılıma bağlı olarak engelin algılanması durumunda bireyi titreşim yoluyla uyaran bir sistem geliştirildi.

Proje yürütücüsü İbrahim Andırırbu, fuar hakkında bilgi verdi. Daha önceden bir öğrenci fikri olarak ortaya çıkan “Sorunsuz Viraj” adlı projenin yazılımı tasarlanarak ve bu yazılımın neticesinde uygun donanımlarla bir virajlı yol prototipi tasarlanarak trafikte can güvenliğini arttıracak bir proje oluşturulduğunu, ayrıca robotik kodlama konularında çizgi izleyen robotlar, engel algılayarak engelden kaçan robotlar, bluetooth modülünü kullanarak hareket edebilen robotlar, akıllı güvenlik sistemleri gibi çok önemli projelerin, kodlamaları öğrenciler tarafından yapılarak sistemler hazır hale getirildiğini belirten proje yürütücüsü İbrahim Andırırbu, 3 boyutlu yazıcı ile ders materyalleri geliştirilerek basımının sağlandığını ve nesnel objeler elde edildiğini, ayrıca ana sınıfı ve ortaokulu öğrencilerinin resim sergisi ve teknoloji tasarım sergisinde öğrencilerin bir yıl boyunca üretmiş oldukları ürünler sergilendiğini ifade etti.

Öğrenciler proje kapsamında ürettikleri ürünleri heyecanla anlatırken adeta geleceğin mühendisi olmaya göz kırptılar. Okul Müdürü Savaş Avcı teknolojik anlamda öncülük etmeye çalıştıklarını, yapılan etkinliklerle öğrencilerin buluşlarını tanıtma imkanı bulduklarını belirterek proje üreten öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Açılışa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Resul Özata, İsmet Güner, okul müdürleri, öğretmenler veliler ve öğrenciler katıldı.