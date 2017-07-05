Golf aracı düğün arabası oldu

3 yıl önce tanışan sosyal medya uzmanı Burcu İbrahimoğlu ile reklamcı Görkem Sevindi çiftçi, nikah törenlerini golf sahasında yaparak bir ilke imza attı.

Çiçeği burnunda çift, törenin yapılacağı alana gelin arabası yerine süsledikleri golf aracıyla gelerek davetlilerin şaşkın bakışları arasında araçtan tebrikleri kabul etti.

Mutluluğa adımlarını atmak için golf sahasını neden seçtiklerini anlatan Görkem Sevindik, “Nikâhımızı nerede kıyalım diye eşimle 7-8 aydır yer araştırıyorduk. Yeşillikler içinde düzenli ve temiz bir yer bulamadık. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nü gördük. Gidip yetkililerle görüştük ve teklifte bulunduk. Onlar da kabul ettiler. Hakikaten çok mükemmel ve prestijli bir tesis. Yemekleri lezzetli ve yeşili bol. Ortama uygun olsun diye nikâhımıza da golf arabası ile geldik. Çok farklı, güzel ve unutulmayacak bir törenimiz oldu. Yatırımından dolayı Büyükşehir Belediyesine ve kulüp yetkililerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.