Gönüllüler engelleri aşmaya hazır

Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatı’na hazır.

1154’ü Türk ve 96’sı yabancı olmak üzere 250’si işitme engelli 1500 gönüllünün görev yapacağı 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatı’na 5 bin 112 kişi başvurdu. Birebir yapılan mülakatlar sonucu 650 işaret dili bilen ve 850 bilmeyen gönüllü seçildi. Şu an kampta devam eden eğitimlerin sonunda, 250’si işitme engelli olan 500 uluslararası işaret dili tercümanı görev yapmak üzere hazır olacak.

Ortak duyguları engelleri aşmak

Olimpiyat şehri Samsun’da, farklı şehirlerden ve farklı yaşlardan birçok gönüllü Deaflympics 2017’de görev almak için yoğun bir eğitim sürecinden geçiyor.

Gönüllü çalışmalarına Ocak ayında başladıklarını belirten, Çarşamba Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü ve İşitme Engelliler Olimpiyatı Gönüllü Departmanı Koordinatörü İlkay Aydın, sürecin nasıl devam ettiğini anlattı. 5 bin 112 kişinin gönüllü olmak için başvurduğunu söyleyen Aydın, bire bir yapılan mülakatlar sonunda 1500 gönüllünün 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatı’nda görev yapmak için hazır olduğunu ifade etti.

Aydın gönüllülerin sosyal sorumluluk projelerine de oldukça önem verdiğini belirterek, “6 aydır köy okulları ziyareti, nevruz kutlamaları, işçi bayramı gibi belirli gün ve haftaların kutlanması gibi sosyal etkinlikler yapıyoruz” dedi.

Önümüzdeki günlerde gönüllü köyünün yapımının da tamamlanacağını ifade eden İlkay Aydın sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“İşaret dili bilenler bilmeyenler, çeşitli meslek grubundan, ev hanımından işçisine, güvenlik görevlisine kadar birçok başvuru oldu. Yaklaşık 10 gün süren mülakatlar sonucu seçtiğimiz 1500 gönüllümüz arasında, hiç işaret dili bilmeyenlere haftanın iki günü 3’er saat Atakum Gençlik Merkezinde eğitim veriyoruz. Diğer işitme engelli gönüllülerimiz de 10’ar günlük kamplarla 19 Mayıs Gençlik Kampında konaklama yeme içme gibi gereksinimleri karşılanarak uluslararası işaret dili eğitimi alıyorlar. 1 Temmuz itibarı ile gönüllü köyünde toplanacak gönüllülerimize iş tanımlarını, engellilere nasıl davranılması gerektiğini anlatacak; Deaflympics’in ve Samsun’un tanıtımını yaparak oryantasyonlarını sağlayacağız.”

En genci 18, en yaşlısı 58 yaşında

En genci 18, en yaşlısı 58 yaşında olan gönüllüler, işitme engelli sporculara yardımcı olabilmek için gönüllü olduklarını ve gönüllü olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. En yaşlı gönüllü olan 58 yaşındaki Sevinç Özöğüt gönüllülük kapsamında bu sene Deaflympics için uluslararası dil eğitimi aldığını belirterek, “Geçen sene Türk işaret dili kursuna katıldım ve bu sene Olimpiyat döneminde de işitme engelli sporculara yardımcı olmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

En genç gönüllü olan 18 yaşındaki öğrenci Melike Günday ise, “İşitme Engelliler Olimpiyatı gibi büyük bir organizasyonun Samsun’da yapılacak olması beni çok heyecanlandırıyor. Bu yüzden gönüllü oldum. Tüm sporculara yardımcı olmak benim için çok büyük bir onur olacak. Gönüllü olduğum için çok mutluyum” diye konuştu.

Fildişi Sahili’nden doktora yapmak için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne gelen Koka da, “Olimpiyatlara herkesi bekliyoruz. Her şey güzel olacak” dedi.

Maskot Çakır Samsunlulara atom dağıttı

Öte yandan, 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatı’nın resmi maskotu Çakır, Deaflympics 2017 tanıtım etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Maskot Çakır, Samsun halkına geleneksel tatlı atom ikram etti. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte kentin yöresel kıyafetini taşıyan Çakır, Samsunlu vatandaşları 18 Temmuz’da başlayacak olan 23. Yaz İşitme Engellileri Olimpiyat Oyunları’nda sporculara destek olmaya davet etti. Vatandaşlara atom dağıtan ve fotoğraf çektiren Çakır Samsun halkının ilgi odağı oldu. Etkinlik hakkında bilgi veren 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları Pazarlama ve Halkla İlişkiler Direktörü Aşkın Atan, “Dünyanın en büyük 3., Türkiye’nin en büyük spor organizasyonu olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları resmi maskotu Çakır’ın halkla buluşmasını sağlıyoruz. Maskotumuzu çeşitli etkinliklerle çocuklarımızla, gençlerimizle ve ailelerle tanıştırıyoruz. Sportif etkinliklerimiz zaten devam ediyor. 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda yer alan 21 branşı küçük oyunlarla Samsun halkına tanıtarak, vatandaşlarımızı hem açılışa, hem de milli takımımızı desteklemeye salonlarımıza bekliyoruz” dedi.

Halkın resmi maskot Çakır’a yoğun ilgi gösterdiğini belirten Atan, tanıtım etkinliklerinin önümüzdeki günlerde de hızla devam edeceğini söyledi.

Çakır, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı da ziyaret etti.