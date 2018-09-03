Görme engelli eşine bakabilmek için 16 yıldır çöpten kağıt topluyor

Evli ve 2 çocuk babası 64 yaşındaki Kibar Keskin, görme engelli ve şeker hastası olan eşinin tedavi masraflarını ve geçimini sağlamak için 16 yıldır sokak sokak gezerek çöplerden kağıt topluyor. Her gün toplam 7 saat boyunca sokaklarda kağıt toplayan Keskin, günlük 10 ile 30 TL arasında para kazanıyor.

42 yıl önce Meryem Keskin ile dünya evine giren Kibar Keskin, sağlık problemleri olan eşi için adeta fedakarlık örneği sergiliyor. Kirada oturan Kibar Keskin’in tek isteği eşine rahat bir ortamda bakabilmek için TOKİ’lerden taksitle ev sahibi olmak.

Yaklaşık 16 yıldır çöplerden kağıt topladığını dile getiren Keskin, "Engelli bir eşim var. Onun geçimini ve ihtiyaçlarını karşılamak için çabalıyorum. Eşim yüzde 89 oranında engelli. Şeker hastalığı nedeniyle gözleri görmüyor. Ben emekliyim. Eşim hasta olmasaydı emekli maaşım bize yeterdi. Topladığım kağıtları satarak para kazanmaya çalışıyorum. Günde 10 ile 30 TL arasında para kazanıyorum. Bu sıcak havalarda çok zor oluyor. 2 tane çocuğum var. 2’si de evliydi ancak boşandı. Onlara da bakmak zorundayım. Kızım bel fıtığından ameliyat olduğu için çalışamıyor. Görme engelli eşimin ihtiyaçlarıyla uğraşmak ve ona bakmak çok zor oluyor. Evde yemekleri bile ben yapıyorum. O bana şunu şöyle yap diye tarif ediyor ben de ona göre yapıyorum. Bir kadının bir erkeğe bakması kolay ancak bir erkeğin kadına bu anlamda bakması çok zor. Ama bakmak zorundayım. Ben dışarıdan alma şansım olmadığı için tek istediğim düşük taksitlerle TOKİ’den ev almak. Eşimi rahat ettirmek ve ona orada bakmak istiyorum” dedi.