Samsun'da görme engelliler, “Heykel Yapma” etkinliğinde görmeden heykel yaptılar.

Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu “Hayata Benimle Bak” adlı farkındalık projesi kapsamında, OMÜ'de eğitim gören 6 görme engelli öğrenci ile beraber OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde düzenlenen “Heykel Yapma” etkinliğinde bir araya geldi.

İki yıldır devam eden projenin farklı etkinliklerinden biri olan heykel yapımında; Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker, Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) Samsun İl Temsilcisi ve OMÜ Engelli Birimi çalışanı Ahmet Tayfur Arslan, OMÜ Heykel Bölümü öğretim görevlisi Ramazan Tilki ve Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce öğretmeni Hicran Kartal, öğrencilerle beraber heykel yapımının her aşamasında birlikte oldular.

Lise öğrencileri ve OMÜ'nün görme engelli öğrencileri heykel atölyesinde beraber 3 boyutlu çalışmalar yaptı ve heykel yapımının aşamalarını birlikte öğrendi. Aynı zamanda heykel sergisini gezen öğrenciler, görme engelli öğrencilerin bir heykele dokunarak, onu görme duyusu dışında dokunma duyusuyla da eksiksiz keşfetmesine tanık oldular.

“Hayata benimle bak”

Yoğun paylaşımların yaşandığı etkinlik; İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin “Toplumdaki engellilik ile ilgili yanlış algıların yerine, doğru neler konulabilir?” sorusundan yola çıkarak, sadece engelliler için farklı etkinlikler yapmak yerine hep beraber yapılacak çalışma ve paylaşımlar üzerine kurgulanan “Hayata Benimle Bak” projesine, güze bir örnek teşkil etti.