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04 Ağustos 2018 12:31

Görümce kavgası karakolda bitti

Samsun’da görümceler arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.

Görümce kavgası karakolda bitti

04 Ağustos 2018 12:31

Kavgada görümcelerden biri parasının çalındığını iddia edince ortalık karıştı.


Olay, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. adındaki kadın, evinde oturduğu sırada görümcesi geldi. Her hafta G.K.’ye süt getiren görümcesi ile ev sahibi kadın arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından 2 taraf da birbirlerini sopayla darp etti. Evden çıkan sesler üzerine mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.


Olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde 2 görümceyi güçlükle ayırdı. Bu sırada ev sahibi G.K., görümcesinin 1500 TL’sini çaldığını iddia etti. Hırsızlık yaptığı iddia edilen görümce ise suçlamaları kabul etmeyince, polis 2 tarafı da gözaltına aldı.




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