Dr. Talha Özdemir, "Duyu organlarının en önemlisi ve kuvvetlisi olan gözün, alt ve üst kapaklarında oluşan sarkma, torbalanma ve kırışıklıklar, göz kapağı estetiği ile sağlıklı, genç ve taze görünüm sağlanabilmektedir" dedi.

Göz kapağı estetiği, gerektiği durumlar, göz kapağı kusurları hakkında bilgi veren Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Talha Özdemir, "Görmeyi sağlayan duyu organlarının en önemlisi ve kuvvetlisi gözdür. Kişiler, ilk tanıştıkları insanların öncelikli olarak gözleri ile iletişim kurmaktadırlar. Göz kapakları da gözlerin korunması ve görme fonksiyonuna yardım etmesi ile birlikte yüzün estetik görünümünde en önemli öğelerden biridir. Göz kapakları vücudun en ince cilt yapısı olması ve çok hassas olması sebebiyle kas bölgesinde ve alında da bir düşme gözlemlenmektedir” diye konuştu.

Görüntü bozukluğunu ortadan kaldırıyor

Dr. Talha Özdemir şu bilgileri verdi: “Genellikle 35-40 ve ileri yaşlardan sonra ayrıca gençlerde ya da genetik faktörlerle ortaya çıkabilen göz kapaklarında oluşan sarkma, göz altında torbalanma ve kırışıklıklar, kişiye yorgun ve üzgün bir hava vermekte buda iş ve günlük hayatını olumsuz olarak etkilemektedir. Göz kapağına yapılan estetik ameliyatlarına tıp literatüründe 'blefaroplasti' denilmektedir. Göz kapağı estetiği alt ve üst göz kapağındaki fazlalık deri ve yağı almak için uygulanan işlemdir. Bu ameliyatla, üst göz kapağındaki derinin kırışmış kıvrımların, gözlerin altındaki torbaların, sarkmış kaşlar gibi size yorgun bir görünüm veren durumlardan kurtulabilirsiniz. Görünümünüzü iyileştirip sizin kendinize olan güveninizi tazeleyecektir.”