Gripten korunma yolları

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Elanur Yılmaz, havaların değişkenlik gösterdiği bu günlerde özellikle grip olmamak için bağışık sistemini güçlendirecek besinler ve beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu. Diyetisyen Elanur Yılmaz, “Havaların değişkenlik gösterdiği bu günlerde grip olmamak için bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerekmektedir. Özellikle Ispanak ve diğer yeşil yapraklı sebzelerin tüketimi bu süreçte önemlidir. Betakaroten içermelerinin yanı sıra A vitamini, C vitamini ve kalsiyum deposudurlar. Özellikle 35 yaş üzeri olanların ıspanak ve diğer yeşil yapraklı sebzeleri daha fazla tüketmeleri önemli. Çünkü bu sebzelerde bulunan folik asit, yaşlılıkta ortaya çıkabilecek Alzheimer riskini yüzde 50 azaltıyor. Bu meyveler birer C vitamini deposudur. O nedenle bol miktarda tüketilmelidir. Özellikle portakalı yerken kabuğunu mümkün olduğunca ince soymaya çalışın. Alttan çıkan beyaz kısmıyla (bioflavonoid yapısıyla) birlikte tükettiğinizde daha fazla C vitamini almış olursunuz” dedi.

Sarımsak her derde deva

Antibakteriyel ve virüs karşıtı olan sarımsağın, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye de sahip olduğunu belirten Yılmaz, “Güçlü bir selenyum kaynağı da olan sarımsak, sağlıklı bir yaşam için mutlaka gereken sülfürü de içerir. Mide ve bağırsakları güçlendirmeye de yardımcı olan sarımsağı mutlaka her yemeğin içine bir diş atarak tüketin. Vücudun enfeksiyonlarla mücadelesinde yardımcı olur, toksinlerin dışarı atılmasını sağlar. Kanserle savaşta da etkili olduğu bilinen zencefili, çay olarak tüketebileceğiniz gibi yemeklere ve tatlılara da ekleyebilirsiniz. Hint safranı olarak da tanıdığımız zerdeçal ise bağışıklık sistemini geliştirici etkisinin yanı sıra detoks özelliği de taşır. Araştırmalarda cilt, kolon ve meme kanseri için faydalı olabileceği görülen zerdeçalı yemeklere katarak tüketebilirsiniz” diye konuştu.

Turp deyip geçmeyin, balık yiyin

Diyetisyen Elanur Yılmaz, şöyle devam etti:

“Antibiyotik özelliklerine sahip yağları içerir ve enfeksiyonlara karşı etkilidir. İştah açıcı, idrar söktürücü, karaciğeri kuvvetlendirici ve safra söktürücü etkilere de sahip olan karaturpun suyunu içebilir ya da köklerini salata halinde taze olarak tüketebilirsiniz. Somon, sardalye gibi yağlı balıklar vücutta iltihapları önler. Mikroplarla savaşarak bağışıklığı yükseltir. Bağışıklık sistemi üzerinde çok etkilidir, hatta grip virüsünün vücutta yayılmasını önlediği saptanmıştır ayrıca boğazlara iyi gelir ve yumuşamasına yardımcıdır.”

Yılmaz'dan kış çayı tarifi

Yılmaz, kış çayı tarifini şöyle sıraladı:

“2 bardak kaynamış su, 1 tutam ıhlamur, 2 tane çubuk tarçın, 1 tane kök zencefil, 1 tane kök zerdacal, 7 tane kuşburnu kurusu, 1 tane karanfil ve yarım limon. Yazdığım bu tüm malzemeleri cam ya da porselen demliğe koyunuz, 2 su bardağı kadar sıcak suyu üzerin dökünüz ve 5 dakika ağzı kapalı bekledikten sonra afiyetle içebilirsiniz."