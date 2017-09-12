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12 Eylül 2017 10:47

Gülten İmamoğlu eserleriyle Contemporary İstanbul Sanat Fuarı’nda

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Prof.

Gülten İmamoğlu eserleriyle Contemporary İstanbul Sanat Fuarı’nda

12 Eylül 2017 10:47

Dr. Gülten İmamoğlu, 14-17 Eylül tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda bu yıl 12’ncisi düzenlenecek "Contemporary Istanbul Sanat Fuarı"na katılacak.


Dünyanın en önemli sanat fuarlarından biri olan, bölge galerilerinin yanı sıra Avrupa, Amerika ve Asya’nın en önemli galerilerini, sanatçılarını ve koleksiyonerlerini de bir araya getiren fuar, her yıl düzenleniyor. İstanbul’u geniş bir sanat izleyicisi kitlesinin odak noktası yapan bu fuarda sanatçı Gülten İmamoğlu’na, aldığı davet üzerine New York, Paris ve Beyrut’ta galerileri bulunan Marc Hakem Galeri eşlik edecek.


17 Eylül Pazar akşamına kadar, 11.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olacak fuara; 40 uluslararası, 32 de ulusal galeri katılacak.




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