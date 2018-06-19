Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 15:05

Güneş yanığından kurtulmanın yolları

Deri ve Zührevi Hastalıklar (Cildiye) Uzmanı Dr.

Güneş yanığından kurtulmanın yolları

19 Haziran 2018 15:05

Fikret Kaya, ultraviyole ışınları sonucu oluşan güneş yanıklarının ciddi şekilde komaya kadar gidebilen değişikliklere neden olabileceğini söyledi.


Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesinden Cildiye Uzmanı Dr. Fikret Kaya, güneş yanıkları ve sonrasında oluşabilecek sağlık sorunları hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle ultraviyole ışınlarından kaynaklanan güneş yanmalarının önemine değinen Kaya, aşırı yanıkların komaya kadar gidebileceğini kaydetti.


Güneş yanığının önemli bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Fikret Kaya, “Hava bulutlu, ’bugün beni güneş etkilemez’ diye düşünürüz. Oysaki bu yanlış düşüncedir. Ultraviyole ışınları buluttan geçer, bizi etkiler hatta daha fazla etkiler. Fakat anladığımızda iş işten geçmiş oluyor. Tabii yanıklar olduğunda bu tedavileri de çok önemli. Çok ağır dönemlerde yanıklar karşımıza çıkıyor. Güneşlenme, denizde yanmalar oluyor. Bütün vücudumuz güneşe maruz kalıyor. Bu yanıklar ciddi şekilde komaya kadar gidebilen değişikliklere neden olabilir. Az da olsa yanık oluşan yerler ciltte kalan izlere neden olabilir. Güneş yanığında hemen uzman hekime görünmek çok önemlidir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç