Güneş yanığından kurtulmanın yolları

Fikret Kaya, ultraviyole ışınları sonucu oluşan güneş yanıklarının ciddi şekilde komaya kadar gidebilen değişikliklere neden olabileceğini söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesinden Cildiye Uzmanı Dr. Fikret Kaya, güneş yanıkları ve sonrasında oluşabilecek sağlık sorunları hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle ultraviyole ışınlarından kaynaklanan güneş yanmalarının önemine değinen Kaya, aşırı yanıkların komaya kadar gidebileceğini kaydetti.

Güneş yanığının önemli bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Fikret Kaya, “Hava bulutlu, ’bugün beni güneş etkilemez’ diye düşünürüz. Oysaki bu yanlış düşüncedir. Ultraviyole ışınları buluttan geçer, bizi etkiler hatta daha fazla etkiler. Fakat anladığımızda iş işten geçmiş oluyor. Tabii yanıklar olduğunda bu tedavileri de çok önemli. Çok ağır dönemlerde yanıklar karşımıza çıkıyor. Güneşlenme, denizde yanmalar oluyor. Bütün vücudumuz güneşe maruz kalıyor. Bu yanıklar ciddi şekilde komaya kadar gidebilen değişikliklere neden olabilir. Az da olsa yanık oluşan yerler ciltte kalan izlere neden olabilir. Güneş yanığında hemen uzman hekime görünmek çok önemlidir” dedi.