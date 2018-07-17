Güneş yanığının zararları ve korunma yolları

Fikret Kaya, "Sıcak havaya bağlı olarak vücudumuzda oluşan cilt renklenmeleri ve lekeler mutlaka dikkate alınması gereken bir sağlık sorunudur" dedi.

Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Fikret Kaya, sıcak havalarda terlemeyle ya da aşırı güneş ışığına maruz kalmadan ötürü vücutta oluşan renklenmeler ve lekelerin bazı durumlarda dikkate alınması gereken bir sağlık sorunu olduğunu belirterek mutlaka bir uzman doktor tarafından görünmesi gerektiğini ifade etti.

Güneş yanıklarına yoğurt sürülmemesi uyarısında bulunan Uzman Dr. Kaya, "Yaz mevsimini yaşadığımız şu günlerde sıcaklar tüm hızıyla devam ediyor. Cildinizde meydana gelen renk değişikliğinin birçok nedeni olabilir. Bu endişe edilecek bir durum olmayabilir fakat mutlaka bir uzman doktor tarafından görülmesi gereken bir durumdur. Bunun yanında hastalarımızdan gelen şikayetlerde, denize gittiklerini ve yüzlerinin ve omuzlarının kıpkırmızı olduğunu, yoğurt sürdüklerini ama geçmediği söylüyorlar. Bu ve bunun gibi durumlarda da acilen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir" diye konuştu.

Güneş yanığı hakkında uyarılarda da bulunan Kaya, şunları söyledi:

‘Yoğun güneşe maruz kalan cildimiz de kızarma, acıma, şişme, ağrı gibi sağlık sorunları ortaya çıkar. İleri vakalarda deride su toplama olur. Acısı birkaç günde geçse bile güneş yanığı, uzun vadede cilt yaşlanmasını ve deri kanseri riskini arttıran en önemli risk faktörlerinin başında geldiğini de hatırlatmak istiyorum."