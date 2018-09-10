Günlük kiralık evde uyuşturucu ticareti

Samsun'da günlük kiraya verilen eve yapılan baskında uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı ve çıkardığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, günlük olarak kiraladığı ikameti takibe alarak şüpheli Mücahit K. ile temas kurdu. Söz konusu evden ayrılan 1 şüpheliden 2 paket halinde 0,51 gram bonzai, ikamette yapılan aramada ise 2 paket halinde 21,25 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili Mücahit K. gözaltına alındı.

"Uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen Mücahit K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.