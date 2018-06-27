Gurbetçilerin sağlık yolculuğu

Hakan Özcan, yaz tatillerini memleketlerinde geçirmek için Türkiye’ye gelen gurbetçi vatandaşlara ve yakınlarına, kendi ülkelerinde dünya standartlarında bir sağlık hizmeti sunmaktan son derece gururlu olduklarını söyledi.

Dr. Hakan Özcan yaptığı açıklamada, “VM Medical Park Samsun Hastanesi olarak, kısa sürede Karadeniz’in lider sağlık kuruluşu unvanını alırken, yurt dışında çalışan ve yaşayan gurbetçiler tarafından da en çok tercih edilen ve güvenilen sağlık kurumu olduk. Özellikle yaz döneminin gelmesiyle izne gelen gurbetçi vatandaşlarımız için, yapılan sigorta antlaşmaları çerçevesinde geniş kapsamlı sağlık hizmeti sunarken, yeni açılan özellikli klinikleri, tıbbı cihaz donanımı ve bölgede olmayan uzmanlık alanları ile de fark oluşturuyoruz. Yurt dışında yaşayan ve tatil için memleketlerine gelen vatandaşlarımıza özel geniş kapsamlı check-up programları, doğru ve kişiye özel tekniklerin kullanıldığı plastik cerrahi uygulamaları, estetik işlemler (baby botoks, somon DNA tedavisi, lazer epilasyon, leke tedavisi, kök hücre ile cilt yenileme) saç ekimi gibi uygulamaların yanı sıra Türkiye’de alanında uzman hekim kadrosuyla tüm özellikli tedavi seçenekleri sunuyoruz. Yaz tatillerini memleketlerinde geçirmek için Türkiye’ye gelen gurbetçi vatandaşlarımıza ve yakınlarına, kendi ülkelerinde dünya standartlarında bir sağlık hizmeti sunmaktan son derece gururluyuz. İleri tanı ve tedavi yöntemlerimiz ve yenilikçi yaklaşımımız ile alanında birçok bilimsel çalışmaya öncülük eden akademik uzman kadromuzla her zaman yanlarındayız” dedi.