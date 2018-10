Gürcistanlı Nana, artık net görebiliyor

Gürcistan uyruklu 49 yaşındaki Nana isimli hasta yüksek hipermetrop ve katarakt nedeniyle ile Büyük Anadolu Hastanelerine başvurdu ve yapılan trifokal lens tedavisiyle artık net görebiliyor. Hastaya yapılan tedaviyi anlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Dinçer, "Nana isimli hastamız, kendisi Gürcistan'da yaşamakta. Görme azlığı şikayetinden dolayı polikliniğimize başvurdu. Her iki gözüne de bir hafta arayla katarakt nedeniyle trifokal göz içi lens tedavisi yaptık. Tedavi sonrası iki gözünde görme oranı onda on düzeyinde. Şu an durumundan gayet memnun. Şifa ile taburcu ediyoruz" dedi.

Trifokal lens tedavisi yapıldı

Trifokal lens hakkında bilgiler veren Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Dinçer, "Trifokal lensler, uzağı, yakını iyi görmeyi ve orta mesafede de iyi bir görüş sağlamak amacıyla geliştirilmiş lenslerdir. Bu lenslerin gelişmesiyle birlikte ara mesafelerde de kullanılabilecek lens ihtiyacı da ortadan kalkmış oldu. Tedavide uzak ve yakın gözlük kullanmak istemeyen ya da katarakt nedeniyle ameliyat isteyen hastalarda saydamlığını yitiren göz merceğinin yerine operasyonla mercek koyulmaktadır. Bu mercekler monofokal olursa hasta uzağı görür, yakın gözlük kullanır, multifokal merceklerde ise uzak ve yakın görüş sağlar. Akıllı mercek dediğimiz trifokal lensler yerleştirilirse hasta uzak yakın ve orta mesafeleri gözlüksüz olarak görebilir. Bu tedavi yöntemi ile hastalar günlük aktivitelerini keyifle ve rahatlıkla yapabilirler. Excimer lazerle düzeltilemeyecek kadar yüksek miyop, hipermetrop veya astigmatı olanlar, Kornea kalınlığı lazere izin vermeyenler, kataraktlı ve yüksek kırılma kusurlu hastalar ve göz numarasının ilerlemediği sabit olduğu hastalar olarak yanıtlayabiliriz. Bu tedavi öncesinde hastanın detaylı bilgilendirilmesi çok önemlidir. Bunun için bu tedavinin sağlıklı olabilmesi için uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Bu akıllı göz içi lens uygulamasındaki kullanılan göz içi merceklerin gözlüklerinden kurtulmak isteyen, ancak gözü lazer tedavisine uygun olmayan hastalara veya katarakt ameliyatı olup da katarakt ameliyatı sonrasında gözlük takmak istemeyen hastalara detaylı göz muayenesi sonrasında, göz yapısı uygunsa eğer bu hastalara öneriyoruz" diye konuştu.