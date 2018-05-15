İsrail’in Orta Doğu’da işgalci girişimlerde bulunarak Müslümanları kana buladığını belirten Kadir Gürkan, yaptığı basın açıklamasında, “Gelişmiş ülkelerin Orta Doğu’da kendi çıkarlarını oluşturabilmek adına sürdürdüğü vekalet savaşları bölgeye kan ve gözyaşı getirmekte, masum insanların hayatını kaybetmelerine sebebiyet vermektedir. Gelişmiş ülkelerin, dünyanın bilinen petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde altmışının bulunduğu Orta Doğu coğrafyasında egemen olmak istemesi, sıcak denizleri kontrol edebilme arzusuyla bölge insanını hiçe sayarak yaratılan savaşlar ve çatışmalar sonucunda Orta Doğu gelişmiş ülkelerin yeni silah teknolojilerini denediği bir açık laboratuvara dönmüştür. ABD’nin Kudüs’ün tamamını ‘İsrail’in başkenti’ olarak tanıyıp büyükelçiliğini resmen Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması bölgede huzursuzluğu artıran, provakatif bir girişim olup, asla kabul edilemez” diye konuştu.

İsrail’in uluslararası mahkemede yargılanması gerektiğini belirten Gürkan, şunları söyledi:

“ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını protesto eden Filistinlilere karşı İsrail tarafından gerçek mermilerle gerçekleştirilen saldırılar sonucunda, aralarında çocukların da olduğu 59 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 700 Filistinli yaralanmıştır. İsrail uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermelidir. Bölgede yaşanan savaşlar ve çatışmaların bitirilebilmesi için, bölgeye kalıcı bir huzur ortamının getirilebilmesi için uluslararası kuruluşlar ve bölge ülkeleri bir araya gelmeli, kalıcı barışın sağlanması gerekmektedir.”