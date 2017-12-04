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04 Aralık 2017 11:38

Gürkan: “Öğrenci üyelerimiz iş hayatına hazırlıklı olmalı”

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, öğrenci üyelerinin gelecekte yer alacakları iş hayatına hazırlıklı olarak başlayabilmelerini çok önemsediklerini söyledi.

Gürkan: “Öğrenci üyelerimiz iş hayatına hazırlıklı olmalı”

04 Aralık 2017 11:38


MMO Samsun Şubesi 2017-2018 güz döneminde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerine yeni kayıt yaptıran öğrencilere üyelerine yönelik Samsun’un Atakum ilçesinde “tanışma kahvaltısı” düzenlendi.


Tanışma kahvaltısına MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, Sekreter Üye Nail Yolaydın, Öğrenci Üye Komisyonu Başkanı Doğancan Üzüm, Komisyon Üyeleri Nur Sima Genç, Beyza Gendihal, Furkan Enes Gündoğdu ve 55 öğrenci üye katıldı.


Öğrenci Üye Komisyonu Başkanı Doğancan Üzüm, okul ve iş yaşantıları arasında geçecek olan süreçte okulun yanı sıra, kendilerinin bilgi, birikim ve donanımlarını artırma amacıyla düzenlenen etkinliklerin devam edeceğini söyledi.



“Öğrenci üye komisyonumuzla birlikte koordineli çalışıyoruz”


MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan ise, “Öğrencilerimizin gelecekte yer alacakları iş hayatına hazırlıklı olarak başlayabilmesini önemsiyoruz. Rekabetin yoğun yaşandığı, farkındalık oluşturabilen ve donanımlı olanın önünün açık olduğu iş yaşamında öğrencilerimizin almakta oldukları rutin eğitimin yanı sıra, yabancı dil eğitimlerine ağırlık vererek ikinci hatta üçüncü yabancı dile sahip olabilmek için uğraş vermeleri gerekir. Tasarım ve inovasyon kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik eğitimlere yönelmeleri lazım. MMO Samsun Şube olarak Öğrenci Komisyonumuzla koordineli olarak öğrenci üyelerimizin mesleki ve sosyal gelişimine yönelik çalışmalara devam edeceğiz” dedi.


Tanışma kahvaltısının ardından 2017- 2018 güz döneminde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerine yeni kayıt yaptıran 55 öğrencinin kayıt işlemi yapıldı.




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