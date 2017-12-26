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26 Aralık 2017 12:05

Güvenlik hizmeti vererek istihdam sağlayacaklar

Türkiye Polis Emeklileri Derneği Samsun Şube Başkanlığı Türkiye genelinde güvenlik hizmeti vermek için kolları sıvadı.

Güvenlik hizmeti vererek istihdam sağlayacaklar

26 Aralık 2017 12:05


1948 yılında kurulan ve Bakanlar Kurulu kararıyla 1960 yılında kamu yararına çalışmak üzere resmi olarak ilan edilen Türkiye Polis Emeklileri Derneği, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İstihdam sağlamak adına yeni bir projeye imza atan dernek, güvenlik hizmeti vermek için düğmeye bastı.


Türkiye Polis Emeklileri Derneği Samsun Şube Başkanı Sadık Aydın, “Ben bu derneğin yönetim kurulu üyesi iken kurul kararıyla dernek başkanlığı görevine getirildim. Göreve başladığım tarihten itibaren bazı çalışmalarda bulundum. 17.10.2017 tarihinde resmen ilan edilen Polem Güvenlik olarak 5 Avrupa ülkesiyle de anlaşarak Türkiye geneline güvenlik hizmeti vermek için 1 Ocak 2018 yılından itibaren güvenlik ve temizlik ihalelerine girmek üzere, merkez İstanbul’da olup, merkez adına Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop illerindeki ihalelerin takibini Samsun temsilciliği olarak biz yapacağız. İhalelere öncelikli emekli meslektaşlarımız, yakınları ve sivil vatandaşlardan özel güvenlik sertifikalı ve sertifikasız iş talebinde bulunacaklara, derneğimizden müracaat formu verilerek, müracaatlar mesai saatlerinde kabul edilecektir. Güvenlik olarak çalışmak isteyen vatandaşlar dernek binamıza gelerek başvuru formunu doldurup başvurularını yapabilirler” dedi.




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