Güzel Sanatlar Fakültesinde mezuniyet coşkusu

Güzel Sanatlar Kampüsü OMÜ Sahnesinde gerçekleşen, Resim ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerinden yaklaşık 40 öğrencinin mezun olduğu tören, Samsun Devlet Konservatuvarı yüksek lisans öğrencisi Mustafa Çağatay Erol’un solo gitar müzik dinletisi ile başladı. Dinletinin ardından Fakülte birincisi Seldanur Çiçek de duygularını ve mutluluğunu ifade ettiği kısa bir konuşma yaptı.

“Sanat; insanın insanlığını keşfetmesini sağlar”

Güzel Sanatlar Dekanı Prof. Dr. Metin Eker ise konuşmasında Fakültenin kuruluş aşamasından günümüze kadar katettiği yol ile gerçekleştirdiği projeleri, yapılan ulusal ve uluslararası iş birliklerini, fakültenin Samsun şehrine kattığı değeri anlattı. Sanatın vazgeçilmezliğine de vurgu yapan Eker, “Sanat; insanın insanlığını keşfetmesini sağlar. Tasarım da bu keşif üzerine oturtulmuş süreçlerin estetiğini düzenler. Sanatla uğraşırken cefa da söz konusudur. Sanat; sefaya tahvil olamayan cefadır ve vefayı her zaman hak eder. Sanat; ederden daha çok değerdir. Biz edebi, sanat; sanatı da edep yapan bir milletiz. Dolayısıyla geleceğe, ülkemize, şehrimize, milletimize ve dünyaya bu düstur üzerinden katkı sağlayabilecek sanatçılar yetiştirdiğimizi düşünüyorum” sözlerine yer verdi.

“OMÜ, ülkemizde marka bir üniversite”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, OMÜ mezunu olmanın ayrıcalıklarına vurgu yaparak, “Ben size OMÜ’den mezun bir rektör yardımcısı ve yine bu üniversiteden mezun olan, bunun onurunu yaşayan bir insan olarak diyorum ki siz de bu gururu yaşayın. OMÜ, ülkemizde marka bir üniversite. Son birkaç yıldır da uluslararası anlamda önemli atılımlar yapan Türkiye’deki birkaç üniversiteden biri. Bu anlamda böyle bir üniversiteden mezun olarak hayata atılmak sizin için güzel bir avantaj. Bizim OMÜ olarak sizden beklentimiz ise Üniversiteniz ile bağınızı hiçbir zaman koparmamanızdır” diye konuştu.

“İnsanı insan yapan sanattır”

Son olarak konuşan Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da, “Uygarlığın temeli, güzel sanatlarda bulunmaktadır. İnsanı insan yapan sanattır, sanattan insanı çıkartın, insanlık adına hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla da böyle güzel bir mesleği seçtiğiniz için sizi tebrik ediyor ve çalışma, merak duygusu, araştırma, inceleme ve sorgulamanın da mesleki anlamda gelişmenize katkısını da unutmayın diyorum" ifadelerini kullandı.

Dereceye giren öğrenciler başarı belgelerini aldılar

Konuşmaların ardından mezun öğrencilerin eğitim, sanat, tasarım, eğlence ve diğer etkinliklerine ait görsellerden oluşan bir slayt gösterisi yapıldı. İlgiyle izlenen slaytın ardından fakülte de dereceye girmiş öğrencilerin başarı belgeleri ve hediyeleri verildi. Fakülte birincisi Seldanur Çiçek başarı belgesini ve hediyesini Vali Yardımcısı Hakan Kubalı’nın elinden aldı. Fakülte ikincisi Şeydanur Akbaba’ya belgesini Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Fakülte üçüncüsü Güray Lap’a ise hediye ve belgesini Dekan Prof. Dr. Metin Eker verdi. Görsel İletişim Tasarımı Bölüm birincisi Aleyne Aydın’a ise başarı belgesini Görsel İletişim Tasarımı

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Tomak takdim etti.

Törende, ardından tüm öğrenciler öğretim üyelerinin ellerinden başarı belgelerini alırken heyecanla bekledikleri kep seremonisiyle mezun olmanın sevincini doyasıya yaşadılar.