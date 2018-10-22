Güzel Sanatlar Fakültesinden İtalya'ya 100. yıl çıkarması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, yapılan davet üzerine, İtalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası İşbirliği Festivali”ne(Festival Della Cooperazione Internazionale) katıldı.

İtalya'nın; Brindisi, Ostuni, Taranto, Lecce ve Cisternino kentlerinde 8-14 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen "Uluslararası İşbirliği Festivali"ne Türk delegasyonu damga vurdu. Adeta bir kültür-sanat çıkarması gerçekleştiren Türk delegasyonunda Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Metin Eker, Prof. Dr. Nalan Kızıltan, Görsel Sanatlar Öğretmeni Ülkü Eker ve Lorena Guarascıo yer aldı.

Festival hakkında bilgi veren Prof. Dr. Metin Eker, "Bir haftalık festival kapsamının en önemli etkinliği '100. Yıla Vefa' isimli kişisel resim sergim oldu. 19 Mayıs 1919'un 100. yılının icrai anlamda içinde bulunuyoruz. Şahsım olarak gerçekleştirdiğim söz konusu serginin Birinci Dünya Savaşı'nda ülkemizi işgal eden ülkelerden biri olan İtalya'da açılması ve temasını barış üzerine kurması önemine ilave olarak oluşturduğu tesir de takdire şayan olmuştur. Türk delegasyonu olarak ayrı ayrı günlerde birer konferans verdik. Lecce Güzel Sanatlar Akademisi ile işbirliği protokol çalışmaları gerçekleştirdik. Brindisi Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı tarafından tertip edilen basın toplantısının da konukları olduk. Üniversitemiz için, Büyükşehir Belediyemiz için ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü için özellikle 100. yıl kutlamaları çerçevesine dahil olabilecek projeler ve iştirak niyetleri ile döndük" dedi.