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16 Temmuz 2018 17:12

Hakkari’den Ankara’ya eroin sevkiyatında yakalanan 3 kişi tutuklandı

Hakkari Yüksekova’dan Ankara’ya götürmek istedikleri 3 kilo 100 gram eroinle Samsun’da yakalanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hakkari’den Ankara’ya eroin sevkiyatında yakalanan 3 kişi tutuklandı

16 Temmuz 2018 17:12


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Samsun-Ordu karayolu üzerinde 25 plakalı bir otomobili durdurarak, Ece ve Keita adlı narkotik dedektör köpekleri ile arama yaptı. Yapılan aramada köpeklerin tepki vermesi üzerine aracın sol marşpiyel bölümüne zulalanmış 7 paket halinde 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü Erzurum nüfusuna kayıtlı Hakan A. gözaltına alındı. Şahsın Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden yüklediği eroini piyasa sürülmek üzere Ankara’ya götürmekte olduğu tespit edildi. Genişletilen soruşturmada eroini Ankara’da karşılayacağı tespit edilen Yüksekovalı Hanlar S. ve olayla bağlantısı olan Yüksekovalı akrabası Fırat S.’nin Ankara Keçiören’de bir adreste oldukları tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli düzenlenen operasyonda Hanlar S. ve Fırat S. de Ankara’da yakalanarak Samsun’a getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulamaları tamamlana 3 kişi bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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