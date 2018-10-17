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Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs sahilde içki içerken yakalandı

Samsun’da gasp suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs sahilde içki içerken yakalandı.

Samsun'da gasp suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs sahilde içki içerken yakalandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Adnan Menderes Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahilde içki içtiği ileri sürülen K.Y.'ye (48) yaptıkları GBT sonucu şahsın gasp suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 3 ay 20 gün hapis cezasının bulunduğunu tespit etti. Gözaltına alınan K.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edildi. K.Y., Samsun Adliyesine sevk edilerek adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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