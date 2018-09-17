Hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, 13 ayrı suçtan hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu ileri sürülen İ.Y.'yi İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.Y., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.