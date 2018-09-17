İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun’da hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, 13 ayrı suçtan hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu ileri sürülen İ.Y.'yi İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.Y., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.