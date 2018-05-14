Hakkında 21 yıl hapis cezası bulunan genç saklandığı evde yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu hırsızlık, yaralama ve tehdit gibi 10 ayrı suçtan arandığı öğrenilen, ayrıca hakkında çeşitli suçlardan da toplam 21 yıl 3 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Umut Ç.’yi takibe aldı. Umut Ç. Fatih Mahallesi’nde ekipleri fark edince kaçtı ve yapılan takip sonucu İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edilen Umut Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Umut Ç., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.