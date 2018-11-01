Hakkında 38 yıl ceza bulunan şahıs yakalandı

Samsun’da nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında toplam 38 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.
Samsun'da nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında toplam 38 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş toplam 38 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu ileri sürülen 49 yaşındaki İ.T.'yi Samsun'un Tekkeköy ilçesi İlkadım Sanayi Sitesinde çalıştığı iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.T. adli işlemlerinin ardından tutuklandı.