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30 Haziran 2018 10:51

Hakkındaki hapis cezası nedeniyle polisi görünce kaçan şahıs yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde hakkında 2 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, polisi görünce otomobili bırakıp kaçtı.

Hakkındaki hapis cezası nedeniyle polisi görünce kaçan şahıs yakalandı

30 Haziran 2018 10:51

Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan Bafra istikametine 25 AV 925 plakalı otomobille seyir halinde olan Muhammet Ali B. (38), 19 Mayıs ilçesinde polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Bafra istikametine doğru kaçmaya başlayan otomobil, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Tofaş Kavşağı’na 100 metre kala yolu kesen polis ekiplerini gören Muhammet Ali B., otomobili park ederek yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri şahsı otobüs terminali karşısında yakaladı. Şahsın yapılan GBT sorgusunda çok sayıda sabıka kaydı olduğu ve İstanbul Küçükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesince 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi. Şahsın terk edip kaçtığı araçta yapılan aramada 9 adet kol saati, 5 adet cep telefonu ile 3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Muhammet Ali B., kesinleşmiş hapis cezası ve otomobilden Alpaslan Mahallesi’ndeki Milli Piyango Öğrenci Yurdu önünde silahla ateş etme olayının şüphelisi olarak ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Muhammet Ali B., işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.




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