Haksız fiyat artışlarına karşı denetimler sürüyor

Samsun'da faaliyet gösteren market ve iş yerlerinde, döviz kurlarındaki hareketlilik bahane edilerek mal ve hizmetlerin fiyatlarında haksız artış yapılmasına karşı denetim yapılıyor.

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Samsun ve ilçelerinde denetimler yapılıyor. Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan denetimler sonucu uygunsuz görülen durumlar karşısında gerekli işlemler yapılacak.

Konu hakkında bilgi veren Ticaret İl Müdürü Vekili Cemil Kocaoğlu, "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Ağustos 2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklik ile anılan yönetmeliğin bahsi geçen Ek-A bölümüne, (19); 'girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında artış yapmak' şeklinde bir bent eklenmiştir.Son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları yapıldığı duyumları üzerine bakanlığımızca, yukarıda anılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde denetimler başlatılmıştır. Bu kapsamda, bakanlığımız ve valiliğimizin talimatları doğrultusunda İlimiz genelinde denetimler yapılmaya başlandı ve denetimlerimiz devam ediyor" dedi.