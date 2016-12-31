Halep için Samsunlulara yardım çağrısı

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde başlatılan "Halep’te İnsanlık Ölmesin" temalı insani yardım kampanyası kapsamında Samsun’dan Halep’e 20 tır yardım malzemesi gönderilmesi hedefleniyor.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan kampanya için Samsun İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Samsun Şubesi kolları sıvadı. Vatandaşlar yardım için müftülüklere, cami imamlarına Türkiye Diyanet Vakfı şubelerine başvurabilecek. Telefonla arayan vatandaşların yapacakları yardımlar evlerinden alınabilecek. 9 Ocak’a kadar toplanması planlanan 20 tır dolusu yardım Halep’e gönderilecek.



"Vatandaşlarımız ihtiyaç sırasını öğrenebilir"

Yardım için il ve ilçelerde görevlilerin yardım için çalıştığını belirten Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, "Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfımız böyle bir yardım kampanyası başlattı. Biz de bu yardım için elimizden geleni yapacağız. Yapılan yardımlara makbuz kesiliyor. İhtiyaç sıralaması yaptık. Vatandaşlarımız bizi arayıp hangi malzemelere daha fazla ihtiyaç duyulduğunu öğrenebilir. Yardım için müftülüklerimizle, cami imamlarımızla, Türkiye Diyanet Vakfı’nda görevli arkadaşlarımızla irtibata geçilebilir. Telefonla arayan vatandaşlarımızın yardımlarını evlerinden de alabiliyoruz. Müslüman sosyal bir varlıktır. Çevresinde olup bitenlere duyarsız kalması mümkün değildir. Çok büyük bir milletin torunlarıyız. Bu millet zorda kalanlara hep el uzatmıştır. İnşallah bu sefer de güzel bir yardım toplayarak Halep’teki kardeşlerimize ulaştırırız" dedi.