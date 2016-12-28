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28 Aralık 2016 13:52

Halep’e 100 kilo balık desteği

Halep’e 100 kilo balık desteği

28 Aralık 2016 13:52

Samsun 19 Mayıs Yörükler Su Ürünleri Kooperatifi, Halep’e yardım kampanyasına 100 kilo balık ile destek verdi.
AK Parti 19 Mayıs İlçe Kadın Kolları tarafından başlatılan, ilçe teşkilatının da destek verdiği Halep’e yardım kampanyasına sivil toplum örgütlerinden de destek gelmeye başladı. Halep’e yardım kampanyasına 19 Mayıs Göller bölgesinden yakaladıkları 100 kilo balıkla destek veren Yörükler Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yaşar Ergün, “Toplumun sesi olarak Halep’e bulunan kardeşlerimiz için bizim de çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Kooperatif adına 100 kilo balığı satarak 700 lira gibi bir meblağı teslim ettik” dedi.



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