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13 Ağustos 2018 16:20

Halk gününe yoğun ilgi

Tekkeköy Belediyesi tarafından her hafta haftanın ilk iş günü düzenlenen halk gününde ilçe halkı tüm sorunlarını, taleplerini birinci ağızdan yetkililere iletme fırsatı buluyor.

Halk gününe yoğun ilgi

13 Ağustos 2018 16:20


Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın göreve gelmesiyle ile uygulamaya koyduğu halk günleri vatandaşların her konuda belediyeye açılan en önemli kapısı durumuna geldi. Vatandaşlar hiçbir randevu almadan tüm talep, şikayet ve isteklerini belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerine ileterek anında çözüm yollarına ulaşıyorlar. Halkın yoğun ilgi gösterdiği halk günlerinden memnun olan vatandaşlar önceki dönemlerdeki yaşanılan karmaşanın ortadan kaldırılmasından dolayı mutluluklarını her platformda dile getiriyorlar.



Tekkeköy’de halk günü her pazartesi


Tekkeköy’ün en yoğun ve en kalabalık gününün pazartesi olmasından dolayı halk günlerini haftanın ilk iş günü olan pazartesi günü olarak belirleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın şehir dışında veya herhangi bir programı olması durumunda halk günlerinde her hangi bir kesinti yapılmadan başkan yardımcıları ve birim müdürleri halkın taleplerini, sorunlarını dinleyerek çözüm yollarını yine halk ile birlikte üretiyorlar. İlçeye yön verme, birlikte yönetim ve ortak akıl gibi önemli noktaları bünyesinde barındıran bu buluşmalar ilçenin gelişimine de önemli katkılar sağlıyor. Başkan Togar’ın göreve geldiğinde ilk iş olarak uygulamaya koyduğu Halk günleri Tekkeköy Halkı tarafından artık benimsendi.




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