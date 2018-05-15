Halk otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinden Samsun’da uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını aldı. Yapılan takip sonucu Sonat U. ve Kadir K. Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde durdurulan halk otobüsünün içinde yakalandı.

Sonat U.’dan 21,25 gram ve Kadir K.’den ise 250 gram olmak üzere toplam 271,24 gram esrar maddesi ele geçirildi. Narkotik Şubesindeki sorguları tamamlanan Sonat U. ve Kadir K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.