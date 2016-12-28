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28 Aralık 2016 15:42

Hamsi fiyatları 2 kat arttı

Hamsi fiyatları 2 kat arttı

28 Aralık 2016 15:42

Samsunlu balıkçılar, hamsi fiyatlarının geçen seneye göre 2 kat daha pahalı olduğunu söylediler.
Bu sene yaşanan palamut bolluğu, hamsiye yaramadı. Hamsinin bu sene geçen senelere oranla çok az çıktığını belirten balıkçılar, fiyatların da geçen seneye oranla 2 kat arttığını ifade ettiler.
Hamsinin bu sene oldukça az olduğunu vurgulayan balıkçı Kurtça Aydın, “Son zamanlarda hava şartlarından dolayı balık avlanamadığından dolayı fiyatlar biraz artmıştı. Birkaç gündür havalar yumuşak olduğu için bugün balıklar bol. 2 gün önce 12 lira olan mezgit ve barbun balığının kilosu şimdi 5 liradan satılıyor. Hamsi 10 liradan satılıyordu, şimdi 7 liradan satıyoruz. Çinekop 15, tirsi 7, kefal 8 liradan satılıyor. Geçen seneye oranla hamsi bu sene fazla değil. Bu sene palamudun çok olmasından dolayı hamsi az çıktı. Geçen sene bu zamanda hamsinin fiyatı 4 lira, 3 kiloyu 10 liradan satıyorduk. Şu anda 3 kilosunu 20 liradan satıyoruz. Yani hamsi fiyatlarında geçen seneye oranla yüzde 100 fark var” dedi.
Hamsi fiyatlarının düşmesinin pek mümkün olmadığının altını çizen Batuhan Çağlayan, “Palamut bu sene çok bol oldu. Hamsi geçen seneye oranla çok az çıkıyor. Geçen senelerde hamsinin kilosunu 3-4 lira arasında satıyorduk. Bun hamsinin kilosu en az 7 liradan satılıyor. Bu zamandan sonra hamsi fiyatlarının düşmesi pek gözükmüyor. Son zamanlarda bir bolluk yaşanırsa hamsinin fiyatı belki 5 liraya kadar düşebilir” diye konuştu.
Vatandaşlar da bu sene hamsiye doyamadıklarını ifade etiler.



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