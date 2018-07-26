Söz konusu kararnameyle Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine Samsun Savcısı Hasan Kıdıl getirilirken, Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emrullah İskenderoğlu ise Sakarya iline düz savcı olarak görevlendirildi.

Tayin olan ve yeni yerlerinde görevlendirilen savcıları isimleri şöyle:

"Hasan Kıdıl Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu. Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emrullah İskenderoğlu Sakarya Savcısı, Samsun Savcısı Burhan Çobanoğlu Çorum Savcısı, Halit Çetin Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı, Mehmet Ali Karaaslan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı, Mehmet Salim Nebioğlu Trabzon Savcısı, Sacit Akdağ Samsun Bölge Adliye Mahkemesi üyeliği, Yılmaz Zorlu Samsun Bölge Adliye Mahkemesi üyeliği, Gülüstan Tuncer Samsun Bölge Adliye Mahkemesi üyeliği, Avni Rıfat Baysal Ankara Savcılığı, Kutalmış Paksoy ise Kadirli Savcısı oldu."

Tayih olan ve yeni görevlendirme yapılan adli ve idari hakimler şöyle;

"Birol Bay Samsun Bölge Adliye Mahkemesi üyesi, Halil Ekmekci Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi üyesi, Gülen Akyürek İstanbul hakimliği, Münise Türkpençe Trabzon hakimi, Erol Akyürek İstanbul hakimi, Emine Arzu Kısa Özdemir Adana hakimi, Mehmet Ali Aykun Samsun Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, Özlem Şimşek Samsun Bölge Adliye Mahkemesi üyesi, Remzi Bulut Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı, Selma Çetin Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi üyeliği, Bahadır Akgür Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Daire Bakanlığı, Bülent Göksoy Konya Bölge Adliye Mahkemesi üyeliği, Harun Asan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi üyeliği, Ahmet Okuyan Konya hakimliği, Mustafa Ersarslan Konya Bölge Adliye Mahkemesi üyeliği, Volkan Atalar Samsun Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Osman Alan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi üyeliği, Nermin Ulucan Sasun Bölge Adliye Mahkemesi üyeliği, Murat Tunçer Samsun Bölge Adliye Mahkemesi üyeliği, Merve Nagihan Baysal Ankara Hakimliği, Fatih Ardıç Yüksekova Hakimliği, Ferhat Ayar Doğubayazıt Hakimliği, Adil Ekrem Yılmaz Şırnak Hakimliği, Resul Yirmibeş Hakkari Hakimliği, Melek Bozacı Yargıtay Tetkik Hakimliği, Kürşat Ural İzmir Bölge İdari Mahkemesi üyeliği, Fatma Seçil Kartal İstanbul Bölge İdare Mahkemesi üyeliği, Yasemin Tarak Samsun Bölge İdare Mahkemesi üyeliği, Burçin Güngör Danıştay Tetkik Hakimliği, Erkan Ceylan Tokat İdare Mahkemesi Başkanlığı, Fuat Küçük Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığı, Levent Özalp ise Ordu İdare Mahkemesi Başkanlığı."