Hastane çalışanları Çanakkale'yi gezdi

İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen “Bir Destandır Çanakkale" gezisine Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri personelleri de katıldı.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri çalışanları ve aileleri gezi organizasyonu ile bir araya geldi. İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen “Bir Destandır Çanakkale" organizasyonu kapsamında Bursa-Çanakkale il gezisine Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri çalışanları ve aileleri katıldı.

“Çanakkale Şehitlik Gezisinde tarihi ve kültürel mekânlar ziyaret edildi. Büyük Anadolu Hastaneleri çalışanları ve ailelerinin ekip ruhu, birlik ve motivasyonunu arttıran gezideki anılar fotoğraflaştırıldı.

İlkadım Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, “Dünya tarihine yön veren ecdadımızın mücadelesinin destanlaştığı topraklara İlkadımlı hemşehrilerimizi gönderiyoruz. ‘Bir Destandır Çanakkale' otobüsümüzün konukları Çay Mahallesi sakinleri, Büyük Anadolu Hastanesi personelleri ve İlkadımlı hemşehrilerimizi Bursa ve Çanakkale gezisine aşure ikram ederek uğurladık” denildi.