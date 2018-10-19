Hastane muhtarları unutmadı

‘19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Büyük Anadolu Hastaneleri muhtarları yalnız bırakmadı.

Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler Müdürü Fatih Esen ve ekibi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atakum Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Topsakal, İlkadım Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Gökmen ve Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç'i makamında ziyaret etti.

Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler Müdürü Fatih Esen, "19 Ekim Muhtarlar Günü sebebiyle muhtarlarımıza ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz" dedi.

Atakum Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Topsakal, İlkadım Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Gökmen ve Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç, bu anlamlı ziyaretler için tüm muhtarlar adına Büyük Andolu Hastanelerine teşekkür etti.