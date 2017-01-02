Hastane otoparkında şüpheli çanta paniği

Samsun’da bir hastanenin otoparkında fark edilen şüpheli çantadan bebek çamaşırları çıktı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesindeki özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin açık otoparkındaki park halindeki bir otomobilin önünde çantayı fark eden vatandaşlar durumu polise haber verdi. Çanta içinde bomba olma ihtimali üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis fermuarı açık, içi gözüken çantayı incelediğinde içinde bebeğe ait çamaşırlar ve bez olduğunu tespit etti. Çanta, hastanede tedavi gören bir bebeğin ailesine ait olduğu tahmin edilerek sahibine ulaştırılması için hastane güvenlik görevlilerine teslim edildi.