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18 Mayıs 2018 17:10

Hastanede "Gençlik Sergisi"

Samsun’da bir hastanede 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Sergisi" açıldı.

Hastanede

18 Mayıs 2018 17:10


Ataköy Ortaokulunun, Ressam Özcan Kandemir ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na ithafen hazırladığı "Gençlik Sergisi" Liv Hospital Samsun Lobisinde sergilenmeye başladı. Ortaokul öğrencilerinin yaptığı resimler büyük ilgi topladı.



"Yeni neslin bu denli yetenekli olması gurur verici"


Sergiyi ziyaret eden VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan, " 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na ithafen Ressam Özcan Kandemir önderliğinde hazırlanan resimler olağanüstü. Gençlerimizin, yeni neslin bu denli yetenekli olması gurur verici. Ülkemizi, geleceğimizi sanat ve bilim ışığında çağdaş medeniyetler seviyesine çıkaracak olan bizden sonraki nesillere gönül rahatlığı ile teslim etmenin haklı gururu içerisindeyiz. Samsun şehrinin günü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.


Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş, “Samsun şehrinin bayramı 19 Mayıs’a ithafen hazırlanan bu sergi günün anlam ve önemini çok güzel anlatıyor; Ataköy Ortaokulu öğrencilerinin ve Ressam Özcan Kandemir’in emeğine sağlık. Gençlerimiz milli ve manevi değerlerine bağlı, aydın ve bu ülkenin yarınları olarak; geleceğimize sahip çıkacaklardır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlarım" şeklinde konuştu.


Sergi 18-24 Mayıs tarihleri arası açık kalacak.




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