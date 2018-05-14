Hastanede Hemşirelik Haftası kutlaması

Medicana Samsun Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Birsen Yazgan açılış konuşmasında özellikle 12 - 18 Mayıs Hemşirelik Haftası’nın anlamı, kanıta dayalı hemşireliğin temellerinin atıldığı dönemden bu güne hemşireliğin almış olduğu yol ve geleceği konusunda bilgi verdi.

Medicana Samsun Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Murat Küsdül, “Sizlerin, sağlık hizmeti sunumunda, her zaman için ön saflarda yer alan, kararlı, aktif ve dinamik personeller olduğunuzu ve kendi durumlarınızı dikkate almaksızın, hayatlarınızı ihtiyaç sahibi kişilerin tıbbi bakımına adadığınızı biz hekimler gayet iyi biliyoruz. Mesleklerinin kutsallığına inanarak büyük bir sevgiyle, insanımıza hizmet eden, gece-gündüz demeden çok büyük özveriyle görev yapan tüm hemşire ve ebelerimizin gününü kutluyorum” dedi.

Medicana Samsun Hastanesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Remzi Karşı ise konuşmasında, “Geçmişten bugüne hızlı bir gelişme gösteren hemşirelik hizmetleri gerek hasta bakım süreçleri gerekse sağlıklı olma halinin sürdürülmesi konusunda hekimlik hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak sağlık hizmetlerindeki vazgeçilmez yerini daima korumuştur. Hemşire, hasta bakımını koordine ederken diğer disiplinlerle birlikte işbirliği içinde sağlık hizmeti sunmaktadır. Bu hizmeti sunarken de hasta ve ailesinin hastaneye adım attığı ilk andan taburculuğuna kadar bütüncül hemşirelik anlayışıyla hareket etmektedir. ‘Medikal, cerrahi ve araştırma alanındaki ilerlemeler süreklilik göstermekte ve hemşireler bu başarıların inşa edilmesinde çok önemli roller üstlenmektedirler. Bu gelişmeler aynı zamanda tüm hemşirelerimize sınırsız fırsatlar sunmaktadır. Hemşirelik uygulamalarının daha değerli konuma gelmesi ve daha etkili hasta bakımı sağlayan prosedürler ve düzenli bir sistemin kurum içinde oturması, tüm hemşirelik uygulamalarının gelecekteki durumu hakkında bizleri heyecanlandırmaktadır. Bilgilerdeki devrim ve teknolojinin sunduğu avantajlar hemşirelik hizmetlerinin ileriye gitmesine imkan sağlamaktadır. Hemşirelerimizin sahip olduğu yeteneklerle önümüzde sınırlar olmadığına inanıyorum. Yenilikleri takip eden, sistemi sorgulayan, düşünerek ve araştırarak hemşireliğe profesyonellik katan ve bunları yaparken, fedakarlıklarını esirgemeyen tüm hemşirelerimizin hemşirelik haftasını kutluyorum” ifadelerini kullandı.