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Hastanede olay çıkarıp bekçilere saldıran 2 kişi gözaltına alındı

Samsun’da hastanede olay çıkarıp görevli bekçilere saldırdıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da hastanede olay çıkarıp görevli bekçilere saldırdıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Gazi Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları iddia edilen S.D.(22) ve T.C.(16), hastanede olay çıkartıp hastane personeline zorluk çıkardı. Olay yerine giden bekçilere de saldırdıkları iddia edilen S.D. ve T.C., polis tarafından gözaltına alındı. S.D. İlyasköy Polis Merkezine, T.C. ise Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan S.D. ve T.C. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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