Hastaneden 'diyabet' farkındalığı

14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinde kurulan stantlarda "diyabet" farkındalığı oluşturuldu.

Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinde, 14 Kasım "Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Diyabet hastalığının farkındalığını artırmak, koruyucu ve tedavi edici koşulların iyileştirilmesine dikkat çekmek üzere 14 Kasım “Dünya Diyabet Günü” olarak ilan edildi.

Önemli gün ve haftalarda duyarlığını her zaman göstererek toplumu bilgilendirmeye yönelik çalışmalara imza atan Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Çiftlik ve Meydan Şubelerinde kurulan stantlarda diyabet hastalığına dikkat çekmek amacıyla görevliler tarafından bilgilendirici broşürler dağıtıldı, afişler asıldı, hastaneye gelenlere bilgiler verildi. Şeker ölçümü yapılan stantlarda şekeri yüksek çıkan kişiler görevliler tarafından ilgili doktor bölümlerine yönlendirildi.

Konu hakkında bilgiler veren Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi Genel Cerrahi Uzmanları Opr. Dr. Muzaffer Al ve Opr. Dr. Kerim Güzel, "Diyabet, kanda bulunan glikoz ve şeker oranlarının artmasıyla ortaya çıkan ve aldığımız besinlerin direkt etki ettiği ciddi bir metabolik rahatsızlıktır. Diyabet tip 1 ve tip 2 olarak ikiye ayrılmaktadır. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü teması bu yıl ve gelecek yıl için ‘Aile ve Diyabet' olarak belirlenmiştir. Yaşam tarzı, dış etkenler ve değişik faktörlerin verdiği durumla diyabet hastalığı her geçen gün artığı görülüyor. Yapılan araştırmalara göre; ülkemiz de 2035 yılında 11,8 milyon diyabet hastası ile dünyada 9'uncu sırada yer alabilir gibi korkunç bir tablo var. Sağlıklı bir diyabet yönetimi için aile ve diyabet birlikteliği çok önemlidir. Diyabet kontrolünde eğitim, diyet değişikliği, ilaç, fiziksel aktivite ve disiplinin sağlanmasında ailelerin diyabetli bireyi desteklemesi hayat kurtarmaktadır. Diyabette ilk başta eğitim geliyor. Onu diyet değişikliği, ilaç, fiziksel aktivite ve disiplin takip etmektedir. Hastalığı iyi anlamak hastalığa karşı tedavide çok önemlidir. Kan şekeri kontrolü önemsenmeli, sigara bırakılmalı, lipitler yılda bir kontrol ettirilmeli, fazla kilolar verilmeli, düzenli egzersiz yapılmalıdır. Kişi doktor gözetiminde olmalıdır. Şunu da unutmamak tip 2 diyabet tedavisi mümkün olan bir hastalıktır” dediler.