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02 Ağustos 2018 14:15

Hastaneden esnafa destek

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ile Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri arasında kurumsal sağlık sözleşmesi imzalandı.

Hastaneden esnafa destek

02 Ağustos 2018 14:15


Anlaşma ile birlikte 72 oda ve yaklaşık 38 bin üyesi bulunan birlik, Büyük Anadolu Hastanelerinin sağlamış olduğu indirimli imkanlardan faydalanabilecek.



Büyük Anadolu Hastanelerine teşekkür


Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler ve Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen, düzenlenen kurumsal sözleşme imza töreninde bir araya geldi.


Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Hacı Eyüp Güler, "Birliğimize bağlı esnaf ve sanatkarlar kardeşlerimizin sosyal açıdan geliştirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında Büyük Anadolu Hastaneleri ile sağlık anlaşması imzaladık. Yapılan anlaşmayla birlikte birliğimize bağlı odalardaki esnaf ve sanatkarlarımız ve birinci derece yakınları Büyük Anadolu Hastanelerinin sağladığı sağlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecekler. SESOB olarak bu imkanı bize sağlayan Büyük Anadolu Hastanesi yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.



“Esnafımızın destekçisiyiz”


Büyük Anadolu Hastanelerini tercih ettikleri için SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler’e teşekkür eden Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen de, "Hastanelerimiz Edirne’den Kars’a ve Samsun’dan Adana’ya dünyanın dört bir yanından gelen hastalara umut olmaya, her kesimden büyük takdir gören sağlık uygulamaları ile misafirlerimize aile ortamı sunuyoruz. Alanında akademik ve uzman kadrosuyla kaliteli hizmet vermeye büyük önem gösteriyoruz.


İnsan sağlığını her şeyin üstünde gören hastanemiz kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle kurumsal sağlık anlaşması yaparak hastanemizin sunmuş olduğu imkanlardan daha fazla alana yayabilmek adına gerçekleştirmektedir. Yapılan anlaşma ile hastanemizin sağladığı indirimlerden yararlanabiliyorlar. Bu anlamda Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri olarak, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine hizmet sunuyor olmaktan büyük mutluluk duyacağız" diye konuştu.




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