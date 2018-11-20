Hastaneden normal doğuma teşvik

Dr. Alper Tuğlu, anne adaylarını normal doğuma teşvik ettiklerini belirterek, bilinçlenmenin normal doğum korkusunu yenmede önemli olduğunu söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi, anne adaylarının tercih ettiği sezaryenli doğumlardaki artışı azaltmak amacıyla anne adaylarını normal doğuma teşvik etmek adına bilgilendirmeye devam ediyor. Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi doktorlarından Dr. Alper Tuğlu, kadınlar arasındaki yaygınlaşan normal doğum korkusunu, normal doğumun doğal süreçlerini anlatarak, bilinçlendirilerek bu korkuyu yenmede önemli olduğundan söz etti.

“Sezaryen bir ameliyattır”

Anne adaylarına doğumun olacağı son güne kadar normal doğum yöntemini neden seçmeleri konusunda bilgilendirerek teşvik ettiklerini ifade eden Opr. Dr. Alper Tuğlu, anne adaylarına sezaryen ile normal doğum arasındaki farkları tek tek anlattıklarını, doğumda en son kararı anne adaylarının verdiğini belirtti.

“Sağlıklı nesiller için normal doğumu seçin, unutmayın ki sezaryen bir ameliyattır” diyen Opr. Dr. Alper Tuğlu, şunları söyledi: "Doğum tercihlerinden sezaryen bir ameliyattır. Bu operasyonda kan kaybı, enfeksiyon riski, damarlarda kan pıhtısı veya amnios sıvısının oluşturacağı tıkanıklıklar gibi komplikasyonlar sık görülür. Sezaryen de hem annenin hem de bebeğin anestezi almak demek olduğu unutulmamalıdır. Bebeğini daha çabuk kucağına al, daha erken taburcu ol. Unutmayın; doğru olan doğal olanıdır. Bebeğinizin ve kendinizin sağlığı için normal doğumun önemini detaylı olarak doktorunuzdan öğrenebilirsiniz. Doğum süreniz uzun, normal hayata dönme süreniz kısadır. Normal doğum, depresyonu azaltır. İlk doğumlarda biraz zorluk çekilmesine karşın, sonraki doğumlar çok daha kolay olmaktadır. Doğum esnasında sıkışıp büzüşen bebeğin akciğerleri soluk alıp vermeye hazırlıklı olur. Doğum sonrasında çok daha kısa sürede toparlar, bebekle ve kendinizle daha rahat ilgilenebilirsiniz. Bebeğiniz için gerekli, ideal besin içerikli anne sütünün gelmesi daha hızlı olur. Hastanede kalış süreniz daha kısadır.”