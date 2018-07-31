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31 Temmuz 2018 14:53

Hastaneye kaldırılan Yeşilçam’ın Şişko Nuri’si sanatçılara sitem etti

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 11 gün önce geçirdiği bir rahatsızlık sonucunda hastaneye kaldırılan ve Şişko Nuri lakabıyla bilinen Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Sıtkı Sezgin, sanat camiasına kendisini aramadıkları için sitem etti.

Hastaneye kaldırılan Yeşilçam’ın Şişko Nuri’si sanatçılara sitem etti

31 Temmuz 2018 14:53


Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Huzurevinde kalan Yeşilçam’ın Şişko Nuri’si 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin, karaciğerde yağlanma ve safra kesesinde oluşan hastalık nedeniyle 11 gün önce hastaneye kaldırıldı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Gastroenteroloji bölümüne tedavisi devam eden Sıtkı Sezgin, hastanede tedavi gördüğü gün boyunca kendisini kimsenin aramadığını ve unutulduğunu dile getirdi.


Sanat camiasından da kimsenin aramadığını dile getiren Sezgin, "Herkes düşmüş ekmek derdine. Artık kimse kimsenin varlığından haberdar değil. 11 gün boyunca hastanede tedavi görüyorum. Bu sürede arayan olmadı. Ben isterdim ki, Ayşen Guruda, Türkan Şoray ve Selami Şahin gibi sevdiğim sanatçılar beni arasın ve geçmiş olsun dileklerinde bulunsun. Ama ne yapalım işte. Safra kesemde bir problem vardı o nedenle hastaneye kaldırıldım. Tedavimi oldum. Şu anda ise karaciğerimde bir yağlanma olduğu söyleniyor. Şu anda sağlık durumum iyi. Hastalığım önemliydi, ancak şu anda düzene girdi" dedi.




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