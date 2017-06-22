Hava ambulansı elektrik akımına kapılan Nazlıcan için havalandı

Olay, Sinop’un Türkeli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan otlatan 14 yaşındaki Nazlıcan Şahin henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Bayılan kız çocuğu bir süre sonra kendisine gelince ablasına seslenerek yardım istedi. Ablası tarafından bulunan Nazlıcan Şahin, Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı ve ardından da Ayancık Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ayancık Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edilmesine karar verilen Nazlıcan Şahin için hava ambulansı talep edildi. 112 Acil Servise ait ambulans helikopter Samsun’dan kalkıp Sinop’un Ayancık ilçesine giderek Nazlıcan Şahin’i alıp Samsun’a getirdi. Samsun hava ambulansı pistine getirilen Nazlıcan Şahin buradan kara ambulansına nakledilerek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hastanenin yanık merkezinde tedavi altına alınan kız çocuğunun elektrik çarpması sonucu 3. derece yandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.