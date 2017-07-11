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11 Temmuz 2017 11:55

Havuzun ’kurbağası’ büyük hayaller peşinde

Deaflympics 2017 hazırlıklarını sürdüren İşitme Engelliler Yüzme Milli Takımı’nın en büyük madalya umutlarından biri Reyhan Betül Küçük.

Havuzun ’kurbağası’ büyük hayaller peşinde

11 Temmuz 2017 11:55

Reyhan’ın hedefi Samsun ile sınırlı da değil. Başarılı sporcu, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’nda duyanlarla birlikte mücadele etmek istiyor.


Reyhan Betül Küçük, yüzmeye dört yıl önce başladı. Sakarya Hendek’teki amatör bir kulüpte iki yıl yüzen 16 yaşındaki yüzücü, ardından Sakarya Altın Kulaç Kulübü’ne geçerek profesyonelliğe adım attı.


İki yıldır profesyonel seviyede yüzen milli sporcu, kariyerinin ilk günleri şöyle anlattı:


“Amacım aslında sadece yüzmeyi öğrenmekti. Hendekte açılan küçük bir kulübün havuzunda, suyun üzerinde durmak, yüzmeyi öğrenmek amacıyla başladım. Zaman ilerledikçe kendimi geliştirdiğimi gördüm. Hocalarım bende potansiyel olduğunu, bunun üstüne düşersem bir şeylerin olabileceğini söylediler. Bunun üzerine çalışmalara başladık ve bugüne kadar geldik."



“Kurbağa diye çağrılmak mutlu ediyor”


Günde dört saatini havuzda geçiren Reyhan, serbest stil ve kurbağalamada yüzüyor. Yarıştığı stil ve çalışma aşkı yüzünden arkadaşları tarafından ’kurbağa’ lakabıyla çağrılan milli sporcu, “Yaptığım sporu sevmeseydim bu kadar uğraşmaz ve devam etmezdim, bırakırdım. Çünkü çok zor bir spor. Sanırım yüzme olmasaydı çok boş bir insan olurdum. Hayatta bir amacım olmazdı. Beni ifade eden bir şey olmazdı. Nasıl desem, kurbağalamada yüzdüğüm için insanlar beni kurbağa diye çağırıyor ve bu da beni mutlu ediyor” diye konuştu.


Bugüne kadar Türkiye’de katıldığı yarışlarda 55 madalya ve üç kupa kazanan milli yüzücü, Deaflympics 2017 ile birlikte ilk kez uluslararası müsabaka tecrübesini yaşayacak.




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