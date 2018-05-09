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09 Mayıs 2018 12:22

Havza MYO’da Bahar Şenliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu(MYO), sınav öncesi öğrencilerin motivasyonlarını yükseltmek ve ilçedeki ortaöğretim okullarına OMÜ’nün bölüm ve programları tanıtmak amacıyla “Bahar Şenliği” düzenledi.

Havza MYO’da Bahar Şenliği

09 Mayıs 2018 12:22


Havza MYO’nun bahçesinde gerçekleşen şenliğe; Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Adem Asan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Fen Lisesi Müdürü Köksal Çelikdemir, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Gençlik Merkezi çalışanları, Havza Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile Havza MYO personeli ve öğrencileri katıldı.


Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün de “Koşabiliyorken Koş Projesi” kapsamında destek verdiği şenlikte; ok atma, halat çekme, çuvalla koşma, kaşıkta yumurta taşıma, sulu balon, bilek güreşi, badminton, dart, sokak tenisi, sandalye kapma ve bocce yarışmaları düzenlenerek dereceye girenlere madalya verildi. Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Cem Dincerol ise Havza Fen Lisesi öğrencilerine Havza MYO’yu gezdirerek OMÜ’nün bölüm ve programları hakkında doküman dağıtılıp geniş bilgi verdi.


Bu yıl ilki düzenlenen şenlikte eğlenceli vakit geçirerek memnun kalan katılımcılar, şenliğin her yıl düzenlenmesi talebinde bulundular.




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