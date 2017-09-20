Havza ve Asarcık’ta ulaşım sorunları masaya yatırıldı

Sabah Havza Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Havza Belediyesi Şube Müdürleri, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şoförler Odası, kooperatifler, derneklerin başkan ve üyeleri katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Kadir Gürkan ve şube müdürlerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda Havza içerisinde ve çevresinde vatandaşa toplu taşımacılık ve ulaşım hizmeti veren aktörlerin sorun ve önerilerinin dinlenmesi amaçlanırken düzenlenen toplantı kamu kurumları ve tüzel kişileri de bir araya getirmiş oldu.

Öğlenden sonra ise Asarcık’ ta ulaşım aktörleri ile bir araya gelindi. Asarcık Şoförler Odasında gerçekleşen toplantıya Asarcık Belediyesi Şube Müdürleri, Asarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şoförler Odası ve Dernek başkanları katıldı.

"Büyükşehir tüm ilçelerde tek tek ulaşımı masaya yatırdı"

Daha önce merkez ilçeler haricine diğer tüm ilçelerde yapılan ziyaretler Havza ve Asarcık ilçelerinde yapılan toplantılarla sona ermiş oldu. Halka toplu taşımacılık hizmeti veren aktörlerin ziyaret edildiğini belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Kadir Gürkan, "Ulaşım konusunda Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde halkımıza toplu taşımacılık ve ulaşım hizmeti veren aktörleri bulundukları yerde ziyaret ederek sorun ve önerilerini yerinde dinlemeye başlamıştık yaptığımız Havza ve Asarcık ziyaretleri ile Vezirköprü’den Terme’ye, 13 ilçeyi teker teker gezerek ulaşım aktörleri ve kamu kurumlarının bir arada olduğu sadece ulaşımın konuşulduğu toplantılar düzenledik. Bu toplantılarımızda genel olarak gittiğimiz ilçelerde kamu kurumları ve ulaşım aktörlerinin sorun ve önerilerini dinledik ve yapacağımız çalışmalar ile bu sorunları uzun vadeli kalıcı olacak şekilde çözümlemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.