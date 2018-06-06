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06 Haziran 2018 11:44

"Hayal Elçileri" Samsun’da

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi CIP Kulübü öğrencileri "Hayal Elçileri" adı altında düzenledikleri şehir dışı sosyal sorumluluk projesiyle Samsun’da anlamlı etkinliklere imza attılar.


06 Haziran 2018 11:44


Liseli gençler Samsunda köy okulu, rehabilitasyon merkezi gibi birçok kurumu ziyaret ederek yardımda bulundular. Okullarda ve rehabilitasyon merkezinde engelli bireyler ve çocuklarla yakından ilgilenen öğrenciler hem destek verdiler hem de moral aşıladılar. Samsun’da müze ziyaretleri de gerçekleştiren öğrenciler sahil yolunda da temizlik çalışması yaparak büyüklerine örnek oldular.



Albayrak: “Bu öğrenciler övünç kaynağımız”


Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri programlarına destek olan Samsun Büyükşehir Belediyesini de ziyaret ederek Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak ile görüştüler. Albayrak genç öğrencilerin “Hayal Elçisi” projesi kapsamında gerçekleştirdikleri programı takdirle karşıladıklarını ifade ederek, “Pırıl pırıl genç çocuklarımız İstanbul’dan çıkıp şehrimize geldiler. Yaşlı, çocuk demeden okulları yaşlıları, engelli bireyleri ziyaret edip hem moral verdiler hem de destek oldular. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımızla ne kadar övünsek az. Onlar bizim övünç kaynağımız. Ben bu anlamlı etkinlikleri için belediyemiz ve şehrimiz adına hepsine teşekkür ediyorum” dedi.




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