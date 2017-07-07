Hayat kadınlarına yer temin etme şüphelisi adliyede

Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, küçük bir bakkal dükkanının olduğu ve gayri meşru yollardan emlakçılık yaptığı öğrenilen R.Z. (51), hayat kadınlarına 1000 TL karşılığında kontratsız ev kiraladı. Sürekli olarak hayat kadınlarına ev kiraladığı ileri sürülen şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından polise şikayet edildi. Şikayet üzerine harekete geçen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, “fuhşa yer temin etmek, aracılık ve imkan sağlamak” suçundan R.Z.’yi gözaltına aldı. Kiraya verilen evleri de takibe alan ekipler, Z.U. isimli hayat kadınını da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Samsun Adliyesine sevk edildi.