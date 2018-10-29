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Hayati tehlikesi bulunan hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun’da hayati tehlikesi bulunup yoğun bakımda tedavi görmesi gereken bir hasta ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Samsun'da hayati tehlikesi bulunup yoğun bakımda tedavi görmesi gereken bir hasta ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.


Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden Ali Şahin (45), ishal şikayetiyle Vezirköprü Devlet Hastanesine gitti. Burada yapılan tetkiklerde üresinin yüksek olduğu tespit edilen ve durumu ağırlaşan Ali Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmasına karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait 112 acil servise bağlı ambulans helikopter Vezirköprü ilçesine giderek Ali Şahin'e alıp Samsun'daki İlkadım helikopter pistine getirdi. Şahin, buradan da kara ambulansıyla özel bir hastanenin yoğun bakım servisine götürülerek tedavi altına alındı.

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